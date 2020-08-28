В садах под Первоуральском заметили медведя (ВИДЕО)

Под Первоуральском возле частных садов объявился медведь, который не даёт покоя местным дачникам: хищник обдирает в округе деревья и ходит по частным участкам, пишет E1.ru.

«Такое продолжается уже не первую неделю. Зверь бесстрашно разгуливает по участкам. Власти ничего не предпринимают. Сначала нам заявили, что медведь же ещё ничего не натворил (не съел никого), значит, ничего предпринимать не надо. После многочисленных звонков вроде бы сказали, что займутся этим вопросом. Но до сих пор ничего не сделано. Медведь как ходил, так и ходит по всему саду, оставляя за собой следы», — говорят очевидцы.

Они сумели заснять медведя на телефон в сумерках. Видео получилось плохого качества, потому что подходить к зверю близко люди не рискнули.

«Это типичное поведение хищника. Скорее всего, это молодой самец, который начал самостоятельную жизнь и осваивает новую территорию. В этом году из-за засушливого лета в лесу оказалось мало ягод, возможно, это заставило медведя выйти поближе к человеческому жилью, чтобы найти пропитание и накопить жир к зиме», — предположил уральский охотовед Андрей Сакулин.

Он добавил, что медведь — опасный хищник, при встрече с ним самое разумное — спокойно отступить, не поворачиваясь к зверю спиной. Если начать кричать и паниковать, медведь сразу примет вас за жертву. Убежать от зверя очень тяжело, поскольку это быстрое и сильное животное.