В садах под Нижним Тагилом снизился уровень паводковых вод (ВИДЕО)

В садах под Нижним Тагилом началось снижение уровня паводковых вод. За сутки уровень воды снизился на 25-30 см.

Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, полностью освободились от подтопления 30 огородных участков из 72-х, 25 из них — в коллективном саду «Пищевик». Также стихия ушла из пяти 5 подтопленных огородов в СНТ «Автомобилист-2».

На сегодняшний день остаются подтопленными 42 огорода в садах «Пищевик», «Шахтёр», «Энергетик», «Надежда», «НТМК-10» и в посёлке Евстюниха. В ведомстве отметили, что садовые дома не подтоплены.

«По данным синоптиков в ближайшие дни дожди не прогнозируются, положительная динамика по освобождению от воды подтопленных территорий продолжится. Оперативная группа МЧС продолжает мониторинг ситуации в зоне паводка», — сообщили в МЧС.

Напомним, что из-за затяжных дождей в пригороде Нижнего Тагила произошло повышение уровня воды в реке и было зарегистрировано подтопление огородных участков.