В Рязанской области осудили 90-летнего профессора за ловлю рыбы на коноплю

Сараевский районный суд приговорил 90-летнего Николая Рябова, который является профессором философии Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК), к 3,5 годам условно за незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства, совершённое в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ), со ссылкой на пресс-службу суда пишет «Медиазона».

По версии следствия, преподаватель нарвал и высушил коноплю, чтобы использовать её во время рыбалки. В 2018 году профессор уже «был осуждён за выращивание кустов конопли на своём участке, а также за приобретение и хранение конопли, которую он и нарвал на своём приусадебном участке». Тогда он ловил рыбу на смесь конопляных семян с геркулесовой кашей.

«Сам он никогда не употреблял коноплю, то есть не курил её, и вообще никогда не употреблял никаких наркотических средств», — добавили в суде.

В первый раз Рябова приговорили к 2 годам и 2 месяцам условно. Оба раза профессор вину признал и раскаялся.