В РПЦ заявили о несовершенстве судебной системы

Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил в эфире телеканала «Россия 24», что российская судебная система имеет «изъяны, которые необходимо искоренять». При этом он призвал россиян уважать решения, принятые судом по «московскому делу».

«Я думаю, что входить в детали следствия или приговора мы не можем. Мы должны уважать решения суда, должны уважать решения следствия. Если люди обращают внимание на нечистоплотность или предвзятость следователей, на то, что очевидные для всех документальные свидетельства не приобщаются к делу, то это значит, что и в судебной системе, и в следственной системе есть такие изъяны, которые необходимо искоренять», — заявил священнослужитель.

Митрополит выразил надежду, что Россия — правовое государство, в котором «человек может рассчитывать на защиту со стороны закона, на неподкупность судей, на объективность следствия». При этом он подчеркнул, что, по его мнению, последние события не всегда вписывались в эту картину.