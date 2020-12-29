В РПЦ прокомментировали задержание скандального экс-схиигумена Сергия

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил в своём телеграм-канале, что сторонники бывшего схиигумена Сергия и сам экс-священник «не услышали многократные призывы Церкви к покаянию и исправлению».

«Церковь всегда молится за своих детей, особенно сбившихся с пути и заблуждающихся. Уверен, священники Екатеринбургской епархии сделают всё для скорейшего установления в Среднеуральском женском монастыре мира и восстановления здоровой церковной жизни», — написал Легойда.

Это первый официальный комментарий РПЦ после штурма Среднеуральского женского монастыря и задержания бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова).

Ранее Сергию, по словам его адвоката Светланы Герасимовой, было предъявлено обвинение по статьям 110.1 («Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства»), 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 330 УК РФ («Самоуправство»). Сейчас его этапируют в Москву, где в 14 часов Басманный суд рассмотрит меру пресечения бывшему священнослужителю.

В силовых ведомствах до сих пор не прокомментировали информацию о задержании Сергия и об уголовном деле.