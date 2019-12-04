В РПЦ призвали не принимать закон о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви призвала не принимать законопроект о домашнем насилии, пишет «Интерфакс».

В заявлении, опубликованном комиссией, подчёркивается, что законопроект «содержит целый ряд правовых дефектов, что делает его принятие недопустимым». В частности, считают в РПЦ, проект закона «противоречит общепризнанным правовым принципам разумности, справедливости и равенства», а его применение на практике «может привести и приведёт к грубому и массовому нарушению прав граждан и семей». Законопроект, говорится в заявлении Патриаршей комиссии, имеет «явную антисемейную направленность, умаляя права и свободы людей, избравших семейный образ жизни, рождение и воспитание детей, в сравнении с остальными». Документ, считают в РПЦ, «фактически вводит особое наказание за семейную жизнь».

Также комиссия РПЦ отмечает, что законопроект создаёт условия для разжигания внутрисемейных конфликтов, в частности «бракоразводных войн» (в которых положения аналогичных законов широко используются в зарубежных странах). Предлагаемые им подходы и его расплывчатые нормы неизбежно приведут к уничтожению нормальных семейных и родственных отношений, природа которых предполагает опору на взаимное доверие и уважение.

Кроме того, законопроект напрямую раскритиковал глава РПЦ патриарх Кирилл.

«Есть нечто опасное в тех тенденциях, которые сегодня формируются, в том числе и в законодательной сфере, когда некоторые пытаются под видом борьбы с семейным неблагополучием узаконить вторжение в семейную жизнь сторонних сил, общественных или государственных организаций или каких-то там добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье», — заявил он.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия был опубликован в конце ноября на сайте Совета Федерации. О документе положительно отозвались спикеры верхней и нижней палат российского парламента. Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Оксана Пушкина, рассказывала об угрозах в свой адрес со стороны православного движения «Сорок сороков». Версию законопроекта, опубликованную Советом Федерации, раскритиковали принимавшие участие в разработке документа представители общественных организаций. Представленную редакцию законопроекта они назвали «результатом заигрываний с радикальными консервативными группами».

Напомним, в ноябре 2018 года Серпуховский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима 26-летнего Дмитрия Грачёва, из ревности отрубившего своей жене кисти рук. Мужчина обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, угрозе убийством и двух эпизодах похищения.

В декабре 2017 года Грачёв предложил отвезти Маргариту на работу. К тому моменту девушка уже сообщила супругу, что хочет с ним развестись, тем не менее она согласилась на его предложение, поскольку не подозревала об опасности. Грачёв вывез её в лес, перевязал руки жгутом, после чего достал топор и нанёс не менее 10 ударов им по запястьям и кистям рук. Через полтора часа пыток Грачёв усадил искалеченную жену в машину и повез её в город.

До этого мужчина уже вывозил девушку в лес, где, приставив ей нож к горлу, расспрашивал, с какими мужчинами она встречается, угрожая убить её. После этого случая Маргарита подала заявление в полицию, местный участковый в течение месяца занимался проверкой по заявлению девушки и 8 декабря, за три дня до трагедии, отказался возбуждать уголовное дело в отношении мужчины, не найдя в его действиях состава преступления.