В РПЦ назвали введение электронных паспортов угрозой свободе россиян

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что замена бумажных паспортов на электронные приведёт к неограниченному сбору информации о россиянах и будет угрожать неприкосновенности их частной жизни, пишет агентство «Москва».

«История показывает, что если у человека не защищена частная жизнь, если государственные ведомства и коммерческие организации обладают практически ничем не ограниченными возможностями в сборе сведений о частной жизни человека, то это как минимум угрожает его свободе», — сказал Кипшидзе.

По его мнению, информацию в электронном виде гораздо проще использовать против человека, потому что её легче достать. Представитель церкви напомнил, что электронные данные часто оказываются в открытом доступе. При этом Кипшидзе подчеркнул, что церковь не выступает против развития технологий: по его словам, любой вопрос, касающийся нововведений, должен выноситься на общественное обсуждение, на котором будут учтены мнения и права «всех людей, верующих и неверующих».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что к 2024 году гражданам перестанут выдавать бумажные паспорта — их заменят цифровые документы. При этом, как отметили в правительстве, после замены у россиян не будут забирать бумажные паспорта.