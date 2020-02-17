В РПЦ назвали «неудачным троллингом» заявление священника, сравнившего гражданских жён с проститутками

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём телеграм-канале назвал «неудачным троллингом» заявление протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жён с «бесплатными проститутками».

«Троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат, к сожалению. Кроме того, это не "в РПЦ считают", но мнение одного лишь священника. Даже не мнение, а троллинг. Неудачный», — написал Легойда.

Он отметил, что позволять себе подобные высказывания недопустимо

«Извечная путаница с гражданским браком. В строгом смысле слова "гражданский брак" — это брак, зарегистрированный государством (нецерковный). С этим у Церкви вообще нет проблем. А то, что называют нередко гражданским браком, — это совместная жизнь без регистрации. Но и здесь, конечно, недопустимо говорить то, что сказал батюшка. Тем более что про женщин сказал, а мужиков как-то позабыл», — уточнил представитель РПЦ.

Напомним, во время встречи с представителями православного сообщества OrthodoxBRO глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов высказал мнение, что гражданские жёны — это «бесплатные проститутки».

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и всё, а так тебя никто за жену не считает», — заявил он.

Зампред комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина, комментируя заявление протоиерея, сочла его слова оскорблением, подчеркнув, что большинство женщин хотят вступить в брак, но не все мужчины предлагают выйти замуж. Депутат Госдумы Наталья Поклонская сказала, что высказывания, подобные заявлению протоиерея Смирнова о гражданском браке, могут привести к тому, что некоторые в очередной раз назовут всех верующих «мракобесами» и «гостями из Средневековья».