В РПЦ назвали купание в крещение маргинальным суеверием

Руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что ритуал с окунанием в крещенскую прорубь не нужен верующим христианам.

Он посоветовал россиянам сконцентрироваться на аспектах христианской веры и не падать в суеверия.

«Купание — это, в общем, обычай маргинальный. Купайся — не купайся, если ты веришь в Бога, значит, будь христианином: молись ему, ходи в храм, насколько возможно в условиях эпидемии, <…> читай Евангелие, будь христианином в главных направлениях», — рассказал Макарий.

По словам представителя РПЦ, если человек — христианин, то он прекрасно обойдётся и без крещенской проруби. Желание во что бы то ни стало окунуться в прорубь и «совершить что-то купательное» священник назвал суеверием. Кроме того, по его мнению, участвовать в церковных таинствах, не понимая, о чём идёт речь, не есть благое дело.