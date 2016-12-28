В РПЦ назвали «большим перегибом» решение суда уничтожить Библию

Представители Русской православной церкви выступили с критикой решения мирового суда во Владивостоке, который ранее постановил уничтожить Библию по «закону Яровой». По словам главы юридической службы Московской патриархии Ксении Чернеги, уничтожение Писания за незаконную миссионерскую деятельность – это «большой перегиб, вызывающий обеспокоенность», который, вероятно, потребует внесения изменений в закон.

«Грубо говоря, за незаконную миссионерскую деятельность – не террористическую или экстремистскую – организация карается уничтожением Библии. Это большой перегиб, вызывающий обеспокоенность. Возможно, стоит говорить и о внесении поправок в закон, чтобы такая санкция, как уничтожение Библии, не применялась», – цитируют «Ведомости» Чернегу.

Чернега заметила, что «антитеррористические» поправки трактуются РПЦ иначе. Судья увидел нарушение в том, что на книгах не было маркировки «Армии спасения», которая её распространяла. При этом миссионерская организация не была издателем книги, следовательно, не отвечала за её маркировку, отмечают в РПЦ.

Адвокат Михаил Фролов пояснил, что суд вышел за рамки полномочий, постановив не только конфисковать, но и уничтожить Библию. В Кодексе об административных правонарушениях прописана только конфискация, после неё изъятыми предметами распоряжается Фонд федерального имущества.

«Эти книги изъяты, но не запрещены – в конце концов, их можно промаркировать и использовать по назначению», – уточнил Фролов.

Напомним, суд во Владивостоке признал организацию «Армия спасения» виновной в нарушении новых норм о маркировке религиозных изданий. Организацию обязали выплатить штраф 30 тысяч рублей, а изъятые 36 русских и 4 английских экземпляра Библии постановили уничтожить.

Агентство новостей «Между строк»