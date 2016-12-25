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27 Дек 2016 14:23 | Метки: Новости

Суд Владивостока постановил уничтожить Библию и Святое Евангелие

Мировой суд Владивостока обязал религиозную организацию «Армия спасения» уничтожить партию религиозной литературы, на которой не была нанесена маркировка религиозной организации. В список подлежащих уничтожению книг попали Библия и Святое Евангелие, рассказал представитель «Армии спасения». 

Судья, рассматривавший дело по запросу прокуратуры, постановил, что религиозная организация «Армия спасения» в рамках миссионерской работы распространяет литературу без маркировки с указанием организации. Маркировка книг является обязательной после вступления в силу «пакета Яровой».

Суд оштрафовал организацию на 30 тысяч рублей и предписал конфисковать и уничтожить религиозные книги, отмечает портал Credo.ru.

По словам представителя религиозной организации, вся литература, в числе которой находились Библия и Священное Писание, подлежащая уничтожению, является Синодальным переводом и признаётся Русской православной церковью как святыня.

По «закону Яровой» маркировка религиозной литературы, а также аудио- и видеоматериалов является обязательной с июля 2016 года. Он накладывает и другие ограничения на деятельность религиозных организаций, например, запрещая им проводить проповеди и вести миссионерскую деятельность в квартирах и жилых домах.

В СМИ и общественных дискуссиях закон стали называть именем одного из его авторов – Ирины Яровой.

Агентство новостей «Между строк»

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