В Ростовской области убили депутата Заксобрания и его жену

В городе Зернограде Ростовской области в квартире обнаружили тела депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его жены Ольги.

«Трагически погибли Андрей Васильевич Алабушев, депутат Законодательного собрания шестого созыва, член фракции "Единая Россия", директор федерального государственного бюджетного учреждения "Аграрный научный центр "Донской", и его супруга Ольга Ивановна Алабушева», — сообщается на сайте Заксобрания.

Как пишет телеграм-канал Mash, на телах Алабушева и его супруги были обнаружены множественные рубленые раны. По данным издания, тела убитых нашёл в квартире водитель, который заезжал за Алабушевым.