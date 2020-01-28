В Ростовской области убили депутата Заксобрания и его жену

В городе Зернограде Ростовской области в квартире обнаружили тела депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его жены Ольги.
«Трагически погибли Андрей Васильевич Алабушев, депутат Законодательного собрания шестого созыва, член фракции "Единая Россия", директор федерального государственного бюджетного учреждения "Аграрный научный центр "Донской", и его супруга Ольга Ивановна Алабушева», — сообщается на сайте Заксобрания.
Как пишет телеграм-канал Mash, на телах Алабушева и его супруги были обнаружены множественные рубленые раны. По данным издания, тела убитых нашёл в квартире водитель, который заезжал за Алабушевым.
«В 3 часа он должен был проводить совещание в Аграрном центре “Донской”, но не пришёл. Когда не смогли дозвониться, нас отправили домой. Посмотреть. Ворота были закрыты, мы перелезли через забор. Входную дверь пришлось вскрывать — всё было закрыто. И внутри мы уже увидели их лежащими в крови», — рассказал водитель. Он добавил, что накануне ЧП депутату не поступало угроз, также он не говорил о каких-либо проблемах на работе.