В Ростовской области полицейский во время погони за автомобилем тяжело ранил ребёнка

В Ростовской области полицейский во время погони за не остановившимся по требованию инспектора автомобилем ВАЗ-21099 тяжело ранил 12-летнего мальчика, сообщает «Блокнот Ростов».
Ситуация начала развиваться в селе Заветном: инспектор попытался остановить машину, но водитель проигнорировал требования, а экипаж ГИБДД начал преследовать нарушителя. Автомобиль выехал на трассу между Заветным и Ремонтным. Как говорится в отчёте полицейских, оказавшемся в распоряжении издания, «ВАЗ-21099 создавал опасные моменты на автодороге и на неоднократные требования сотрудников полиции не реагировал».
В это время по трассе ехали начальник местного ОВД и начальник следствия, которые заметили погоню и решили помочь коллегам. Следователь находился при исполнении и воспользовался табельным оружием: сделал несколько предупредительных выстрелов, затем начал стрелять по машине. Автомобиль выехал в поле и заглох.
В салоне находилось пять человек, в том числе двое несовершеннолетних: один из них получил черепно-мозговую травму и травму шеи, а второй — 12-летний мальчик — ранение в грудь. Ребёнок в тяжёлом состоянии был доставлен в реанимацию.
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт погони и стрельбы по машине.
«Водитель проигнорировал законное требование инспекторов ДПС и продолжил движение. В соответствии с законом "О полиции" применялось табельное оружие. Было произведено несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем по преследуемому транспортному средству. В автомобиле находилось пять человек. Бригадой скорой помощи была оказана медицинская помощь на месте двоим пострадавшим, один из которых был госпитализирован. Водитель автомобиля доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — заявили в ведомстве.