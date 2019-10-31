В Ростовской области полицейский во время погони за автомобилем тяжело ранил ребёнка

В Ростовской области полицейский во время погони за не остановившимся по требованию инспектора автомобилем ВАЗ-21099 тяжело ранил 12-летнего мальчика, сообщает «Блокнот Ростов».

Ситуация начала развиваться в селе Заветном: инспектор попытался остановить машину, но водитель проигнорировал требования, а экипаж ГИБДД начал преследовать нарушителя. Автомобиль выехал на трассу между Заветным и Ремонтным. Как говорится в отчёте полицейских, оказавшемся в распоряжении издания, «ВАЗ-21099 создавал опасные моменты на автодороге и на неоднократные требования сотрудников полиции не реагировал».

В это время по трассе ехали начальник местного ОВД и начальник следствия, которые заметили погоню и решили помочь коллегам. Следователь находился при исполнении и воспользовался табельным оружием: сделал несколько предупредительных выстрелов, затем начал стрелять по машине. Автомобиль выехал в поле и заглох.

В салоне находилось пять человек, в том числе двое несовершеннолетних: один из них получил черепно-мозговую травму и травму шеи, а второй — 12-летний мальчик — ранение в грудь. Ребёнок в тяжёлом состоянии был доставлен в реанимацию.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт погони и стрельбы по машине.