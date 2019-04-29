В Ростовской области открыли первый центр выдачи российских паспортов для жителей ЛНР

В Новошахтинске Ростовской области открыли центр по выдаче российских паспортов для жителей самопровозглашённой Луганской народной республики, со ссылкой на представителя управления по делам миграции МВД Кирилла Алзинова пишет «Интерфакс».

Центр может принять до 200 заявлений в день, он работает в тестовом режиме и принимает заявления от «уполномоченных лиц ЛНР». 30 апреля такой же пункт откроют для оформления гражданства жителям самопровозглашённой Донецкой народной республики, где именно он будет находиться, Алзинов не уточнил.

Замглавы управления миграционной службы самопровозглашённой ЛНР Руслан Найда пояснил, что жителям ЛНР не нужно будет ездить в Россию для получения гражданства: заявления и документы они смогут подать по месту жительства через уполномоченных лиц, а те всё отвезут в Новошахтинск. Однако для получения паспорта им будет нужно приехать в центр лично.

Напомним, президент Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённой процедуре предоставления гражданства жителям самопровозглашённых республик. Он принял это решение «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина». Позднее он допустил, что может упростить предоставление гражданства для всех жителей Украины.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что это решение означает, что Россия готовится захватить украинские территории. Избранный президент страны Владимир Зеленский выразил сомнение, что многие украинцы захотят получить российские паспорта и стать для российских властей «новой нефтью», а также посоветовал России не говорить с Украиной «на языке угроз, военного и экономического давления».