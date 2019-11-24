В Ростове-на-Дону после экстренной посадки самолёта умер второй пилот

В аэропорту Ростова-на-Дону совершил экстренную посадку рейс Москва — Анапа из-за того, что в воздухе у второго пилота ухудшилось самочувствие. После посадки мужчина скончался.

«Командир пассажирского лайнера, выполнявшего регулярный рейс из Шереметьево в Анапу, связался с диспетчерами ростовского авиаузла и доложил о резком ухудшении самочувствия второго пилота», — рассказал источник «Интерфакса».

В связи с этим было принято решение прервать полёт и сесть в ближайшем аэропорту Платов. Второго пилота передали бригаде скорой помощи, однако спасти мужчину не удалось — он скончался.