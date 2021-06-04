В Ростове-на-Дону осудили напавшего с ножом на сожительницу тагильчанина

Суд Ростова-на-Дону вынес приговор тагильчанину, напавшему с ножом на сожительницу, пишет новостной портал donday.ru.

Инцидент произошёл в марте 2020 года. Тагильчанин в Ростове-на-Дону работал в строительной компании маляром-штукатуром. В свой очередной выходной мужчина решил отдохнуть с гражданской супругой. Для этого пара пошла на берег реки и выпила порядка пяти литров пива, после чего отправилась домой. Около 19 часов молодые люди подошли к подъезду и между ними завязалась ссора. Женщина упрекала мужа в том, что он дал ей мало денег и оскорблял. Когда супруги зашли в квартиру, мужчина взял на кухне нож и ударил возлюбленную в грудь и ногу.

После этого тагильчанин вызвал скорую помощь. Пока бригада ехала, он наложил на ногу пострадавшей повязку и отвёл её в ванную. Медики диагностировали у женщины множество повреждений внутренних органов и несколько ран.

Через несколько дней мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Суд приговорил обвиняемого к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. На вынесение приговора повлияла и предыдущая судимость мужчины — за подобное преступление он несколько лет отбывал наказание в исправительной колонии.