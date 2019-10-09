В Ростове 72-летнего пенсионера приговорили к 12 годам колонии строгого режима за госизмену

Ростовский областной суд вынес приговор в отношении 72-летнего местного жителя Владимира Моргунова. Мужчину признали виновным в госизмене в пользу Украины и приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

По данным РБК, Моргунов передавал информацию сотруднику спецслужбы Киева по телефону и во время личных встреч.

«Зарубежную разведку интересовала ситуация в различных сферах экономики, общественно-политической жизни приграничного Чертковского района, а также информация в отношении дислокации военной техники в приграничье, силах и средствах, задействованных в обеспечении охраны Государственной границы РФ», — рассказали в пресс-службе управления ФСБ России по Ростовской области.

При обыске оперативники обнаружили дома у пенсионера десять коробок из-под телефонов, многочисленные сим-карты, а также российский и украинский паспорта на его имя.

В пресс-службе уточнили, что во время следствия Моргунов полностью признал свою вину.