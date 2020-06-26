В Россию разрешили въезжать иностранным специалистам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, смягчающее ограничения на въезд в страну в условиях пандемии: теперь в Россию могут попасть высококвалифицированные иностранные специалисты, имеющие разрешение на работу, сообщается на сайте кабмина.

«Решение внести изменения в действующий режим ограничений на въезд, введённых из-за распространения новой коронавирусной инфекции, принято по итогам рассмотрения поступивших в Правительство обращений аккредитованных дипломатических миссий, деловых ассоциаций, российских и зарубежных компаний», — говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Иностранным специалистам разрешён однократный въезд на основании особого списка, который должны направить в ФСБ и МВД федеральные органы исполнительной власти.

Напомним, после закрытия в конце марта международных границ из-за пандемии коронавируса правительство разрешало въезд в страну только для иностранцев, которые намеревались пройти лечение в российских медицинских организациях, и тех, кому необходимо позаботиться о заболевших родственниках.