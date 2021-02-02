В российских школах появятся советники по воспитанию для обсуждения с детьми митингов

В российских школах в 2022 году появится должность советника директора по воспитанию, в чьи задачи войдёт обсуждение политиков, митингов и общественных тем, пишет «Коммерсантъ».

Издание подчёркивает, что появление студентов и старшеклассников на несанкционированных митингах вновь заставило российских чиновников задуматься о том, как ещё усовершенствовать воспитательную работу с учащимися.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в 2022 году во всех регионах России пройдёт конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию. В нынешнем году конкурс пройдёт в десяти пилотных регионах, уже с 1 марта ставки советников-воспитателей появятся в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и Севастополе.

По словам осведомлённого источника газеты, близкого к администрации президента, проектом по подготовке будущих воспитателей занимается Российское движение школьников (является соорганизатором конкурса вместе с Минпросвещения), которое курируется внутриполитическим блоком администрации президента. Исполнительный директор движения — 33-летняя Ирина Плещёва, в прошлом работавшая в Общероссийском народном фронте, правительстве Подмосковья и движении «Наши».

Советовать советник будет не только директору, но и ученикам.