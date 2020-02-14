В российских регионах из-за коронавируса на карантин поместили свыше 500 китайцев

На территории 66 регионов России под карантином из-за ситуации с коронавирусом находятся 548 граждан Китая, сообщает Роспотребнадзор.

В ведомстве отмечают, что все прибывшие в Россию китайцы с симптомами острых респираторных инфекций в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно. Сейчас граждане КНР находятся на карантине в 129 медицинских учреждениях РФ, значительная часть из размещённых в медучреждениях китайцев находится под наблюдением на Дальнем Востоке. Всего на территории России было выявлено два инфицированных коронавирусом китайца, они уже выписаны российскими медиками.

По состоянию на утро 14 февраля общее число заразившихся новым коронавирусом превысило 63,9 тысячи человек, погибли уже 1318 человек. За пределами Китая больше всего заболевших в Японии, Сингапуре, Таиланде, Южной Корее и Австралии. Из-за угрозы распространения коронавируса остаётся закрытой российско-китайская граница на Дальнем Востоке. Вакцины от новой коронавирусной инфекции до сих пор нет.