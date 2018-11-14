В российских колониях для бывших силовиков закончились места

В России резко возросло число осуждённых сотрудников правоохранительных органов, из-за чего ФСИН требуется создавать новые колонии для их содержания, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель начальника Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

«В этом году мы две открыли, и они уже заполнены. Надо открывать больше», — рассказал он.

По мнению Максименко, рост количества осуждённых силовиков связан с активизацией борьбы с коррупцией.

«Идёт очищение или что-то ещё, но колонии для бывших сотрудников сейчас открываем всё новые и новые», — пояснил замначальника ФСИН.

По данным ведомства, сейчас в России числится 571 тысяча заключённых, которые содержатся в 707 исправительных колониях, 123 колониях-поселениях, 7 колониях особого режима, 212 СИЗО и 97 помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора при колониях, 8 тюрьмах и в 23 воспитательных колониях для несовершеннолетних.