В России зарегистрировано 954 новых случая коронавируса. Всего в стране 6343 заболевших

За минувшие сутки в России подтверждено 954 новых случая коронавируса в 49 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Общее число заболевших составило 6343 человека в 80 регионах.

Больше всего заболевших в Москве (+591 человек), Подмосковье (+82), Санкт-Петербурге (+35), Коми (+31) и Татарстане (+16). В Свердловской области зафиксировано 4 новых случая коронавируса, всего в регионе 44 случая заражения. Все заболевшие — из Екатеринбурга.

За сутки, по данным штаба, от коронавирусной инфекции умерли ещё два человека — в Подмосковье и Коми. Всего с начала распространения вируса в России умерли 47 человек, 406 выздоровели. По всей России проведено более 758 тысяч тестов на коронавирус.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».