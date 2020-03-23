В России запустили портал «Все.онлайн» с цифровыми сервисами для находящихся в изоляции граждан

Всероссийский портал «Все.онлайн» (vseonline.online), на котором собрана информация о цифровых сервисах и услугах для граждан, находящихся в режиме изоляции в связи с распространением коронавируса, начал работу в понедельник, пишет «Интерфакс».

Сервис запущен Минкомсвязи России и АНО «Цифровая экономика» при поддержке крупнейших российских интернет-компаний, сообщили в пресс-службе министерства в понедельник.

«Информация сгруппирована по различным типам потребностей и жизненным ситуациям — от заказа еды и продуктов питания до обучения и получения медицинских консультаций онлайн», — говорится в сообщении.

В каталог вошли сервисы телемедицины Smartmed от МТС и Docdoc от Сбербанка, видеосервисы ivi и Okko, развлекательные онлайн-платформы крупнейших операторов связи — Ростелекома, МТС, Билайна, Мегафона и ЭР-Телекома, услуги такси и каршеринга от Яндекса и Mail.ru Group, Яндекс.Лавка и DeliveryClub. Кроме того, для учащихся доступны продукты Учи.ру, Inlearno, а 1С предоставила бесплатный доступ к аудиокнигам из школьной программы по литературе и списку по внеклассному чтению. «Почта России» предлагает сервис бесконтактной доставки посылок до двери и другие почтовые услуги, которые актуальны для современной эпидемиологической ситуации.

На момент запуска сайт содержит свыше 60 цифровых сервисов, каталог будет пополняться, пообещали в Минкомсвязи. Большинство собранных на порталах все.онлайн и vseonline.online интернет-сервисов предоставляются гражданам бесплатно или на льготных условиях. Ссылка на ресурс размещена также на Едином портале госуслуг, где сейчас зарегистрировано 105 млн пользователей.