Общество

В России запретят высаживать из общественного транспорта детей без билетов

09.02.2021 19:19
В России запретят высаживать из общественного транспорта детей без билетов

Госдума во втором чтении приняла законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров моложе 16 лет без билетов. Проект разработал Минтранс РФ, изменения предлагается внести в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

Спикер парламента Вячеслав Володин в разговоре с журналистами указал, что в стране были случаи, когда у детей не было денег на проезд и их выгоняли на мороз в нескольких километрах от нужной остановки.

«Недопустимо ребёнка, который едет один, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии», — цитирует Володина ТАСС.

Поправками также будет изменён порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Запрет на высадку детей и подростков будет действовать в том случае, если они едут без сопровождения взрослых.

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