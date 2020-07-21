В России запретят публикацию материалов про ФСБ без санкции ведомства

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, который запрещает публикацию материалов об органах ФСБ без разрешения руководства ведомства: речь идёт о запрете на разглашение так называемой профессиональной тайны, пишет Znak.com.

Депутаты внесли поправки в закон «О федеральной службе безопасности», согласно которому военнослужащие, федеральные государственные гражданские служащие, работники органов ФСБ России, а также лица, уволенные из ФСБ, обязаны соблюдать конфиденциальность информации об их работе.

«В соответствии с законом профессиональная тайна — это информация, "не содержащая сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну", при этом её разглашение или распространение "может создать угрозу собственной безопасности органов федеральной службы безопасности или нанести ущерб их репутации"», — сообщает пресс-служба парламента.

Подготовленные для публикации материалы, которые касаются деятельности органов безопасности и могут содержать профессиональную тайну, теперь должны проходить экспертную оценку в органах ФСБ.

«Без этого распространение информации запрещено. Перечень информации и порядок проведения такой оценки будет утверждён руководством ФСБ», — отмечают в Госдуме.

Автор поправок председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв ранее пояснял, что до последнего времени запрещалось разглашение только гостайны. А вопрос защиты профессиональной тайны для сотрудников ФСБ законодательно никак не был отрегулирован, и теперь этот пробел восполнен.