В России запретят держать дома хищников и крупных рептилий

Рабочая группа при Министерстве природных ресурсов и экологии составила список животных, которых запретят держать в домашних условиях, пишет РИА Новости.

«В расширенный перечень попали крокодилы, тарантулы, сервалы, обыкновенные лисицы, трёхкоготные мягкотелые черепахи», — уточняет агентство.

Россияне также не смогут завести росомах, медоедов, павианов, макак, гиен, мурен, варанов и филинов. Кроме того, под запрет попадут питоны длиной больше четырёх метров и каймановые черепахи, панцирь которых превышает 30 см.

Сохраняется запрет на содержание дома крупных кошек — леопардов, гепардов, тигров и львов, а также дикобразов, скорпионов, пауков различных видов, слонов, бегемотов, тюленей и моржей. Уточняется, что данный список пока не является окончательным, его могут дополнить или сократить.

Ранее Минприроды запретило россиянам держать дома хищников весом более 20 килограммов, в чёрном списке оказались ирбисы и медведи.