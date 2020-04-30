В России зафиксировано 7099 новых случаев коронавируса. Всего в стране больше 106 тысяч заболевших

За последние сутки в России подтверждено 7099 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 106498 случаев коронавируса в 85 регионах.

Отмечается, что 39,9% новых заболевших не имели клинических проявлений болезни. За сутки зафиксирован 101 летальный исход, полностью выздоровели 1333 человека. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11619 человек.

В Свердловской области за сутки подтвердились ещё 74 случая коронавируса. Новые случаи зафиксированы в Екатеринбурге, Алапаевске, Полевском, Асбесте, Первоуральске, Белоярском, Берёзовском, Верхнем Дуброво, Ирбите, Нижнем Тагиле, Пышминском городском округе. Кроме того, новые случаи есть в обсерваторе «Обуховский», где находятся рабочие из Мурманска, и в обсерваторе «Курганово», где проживают на карантине вернувшиеся из-за границы уральцы.

Общее число заражённых в регионе на сегодня — 703 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».