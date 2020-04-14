В России зафиксировано 2774 новых случая коронавируса. Всего заболело 21102 человека

За последние сутки в России подтверждено 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе, сообщает оперативный штаб. За сутки зафиксировано 22 летальных исхода, полностью выздоровели 224 человека.

В Свердловской области подтвердились ещё 8 случаев коронавируса. Новые случаи подтверждены у четырёх жителей Екатеринбурга, одного жителя Верхней Пышмы, двух жителей Полевского, одного жителя Ачита — в последнем случае заболел врач Красноуфимской городской больницы.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 21102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».