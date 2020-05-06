В России зафиксировано 10559 новых случаев коронавируса. Всего в стране почти 167 тысяч заражённых

За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах, из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса в 85 регионах.

За сутки в России полностью выздоровели 1462 человека. Зафиксировано 86 летальных исходов. За весь период зафиксировано 1537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.

В Свердловской области за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась ещё у 76 человек, сообщает региональный штаб. Новые случаи зафиксированы в Екатеринбурге, Богдановиче, Ирбите, Каменске-Уральском, Ревде, Красноуфимске, Нижних Сергах, Первоуральске, Туринске. Один случай подтвердился у приезжего жителя Башкортостана. Всего в Свердловской области подтвердились 1353 случая коронавируса.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».