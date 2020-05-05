В России зафиксировано 10102 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране более 155 тысяч заражённых

За последние сутки в России выявлено 10 102 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. 49,1% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 1770 человек, также зафиксировано 95 летальных исходов.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 155 370 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 1451 летальный исход, выздоровели 19 865 человек.

В Свердловской области 133 новых подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией — диагноз подтвердили у жителей Екатеринбурга, Красноуфимска, Ревды, Первоуральска, Нижних Серёг, Берёзовского, Туринского городского округа, Ирбита, Белоярского района, городского округа Богданович и Каменска-Уральского. Среди заболевших также один житель другого региона страны.

«Врачи оценивают состояние 21 госпитализированного как тяжёлое, 63 — как средней тяжести, остальных — как удовлетворительное. Выписано 16 пациентов. Уральские врачи всего вылечили уже 182 человека», — говорится в сообщении регионального штаба.

Всего в регионе зарегистрировано 1277 случаев новой коронавирусной инфекции.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».