В России за три месяца на треть выросли цены на авиабилеты

Цены на авиабилеты в России за период с декабря по февраль в среднем выросли на 5–33%, со ссылкой на сервисы электронной торговли пишет «Коммерсантъ».

По данным Biletix, средний чек по внутренним направлениям вырос на 17%, с 11,4 тысячи рублей до 13,4 тысячи, на международных линиях стоимость билетов выросла на 23%, с 18,3 тысячи до 27,3 тысячи рублей. В Aviasales посчитали, что средняя цена на перелёты внутри страны выросла на 7% (до 7,4 тысячи рублей), за границу — на 5% (до 47 тысяч рублей). OneTwoTrip уточняет, что средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33%, на международных — на 18%. В Tutu.ru согласились, что цены на авиабилеты выросли, однако указали на то, что единственным исключением остались полёты в Европу — чек туда остался на уровне прошлогодней зимы.

Сильнее всего внутри страны, по данным Biletix, подорожали рейсы из Москвы в Симферополь (на 78%, до 6,8 тысячи рублей), а также в Ростов-на-Дону и Самару. Из рейсов за границу наибольший рост зафиксирован на билеты из Москвы в Барселону (на 83%, до 21,6 тысячи рублей). Однако есть направления, цены на которые снизились: например, билеты Москва — Санкт-Петербург стали дешевле на 7% и стоят 3,5 тысячи рублей.

Источник издания, близкий к «Аэрофлоту», утверждает, что авиакомпании работают на грани рентабельности. На цены повлияло, в частности, ослабление курса рубля к доллару. Кроме того, авиаперевозчики стремятся компенсировать увеличение расходов на топливо. Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Фёдор Борисов не исключил, что рост издержек авиакомпаний может привести к их банкротствам в течение 2019 года.