В России выздоровели четверо заразившихся коронавирусом

В России ещё четверо заразившихся вирусом COVID-19 выздоровели, со ссылкой на данные официального портала о заболевании Стопкоронавирус.рф пишет «Интерфакс».

На сайте не уточняются имена и регион выздоровевших россиян. Источник в правительстве заявляет, что речь идёт о пациентах в Москве. Общее число выздоровевших от вируса в России достигло 9, всего в стране были подтверждены 199 случаев заражения.

Накануне стало известно о смерти одной из заразившихся коронавирусом — как показало вскрытие, причиной смерти 79-летней женщины стал оторвавшийся тромб, а не вирус. Пока в России не подтверждён ни одни случай смерти от COVID-19.

Для борьбы с распространением вируса в стране запрещены массовые мероприятия, отменены занятия в школах, вузы перешли на дистанционное обучение. В регионах введён режим повышенной готовности. С 18 марта въезд иностранцам на территорию России временно запрещён, а всем возвращающимся в страну предписан обязательных двухнедельных карантин.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».