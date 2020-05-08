В России выявлено 10699 новых случаев коронавируса. Всего в стране больше 187 тысяч заболевших

За последние сутки в России выявлено 10699 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. 48,9% заболевших не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 2805 человек, зафиксировано 98 летальных исходов.

В Свердловской области диагноз «коронавирус» подтвердили у 155 человек — жителей Екатеринбурга (+114 человек), Нижнего Тагила, Арамильского городского округа, Богдановича, Асбеста, Каменска-Уральского, Алапаевска, Артёмовского, Ирбита, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Туринского городского округа, Белоярского городского округа, Рефтинского. В статистику также вошёл один случай заболевания жителя другого региона. Таким образом, в регионе зарегистрировано 1584 случая новой коронавирусной инфекции.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 187859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26608 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».