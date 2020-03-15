В России выявили 14 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России было зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом общее число заболевших на территории РФ составляет 59 человек.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, десять новых случаев заражения COVID-19 выявлены в Москве и Московской области, два в Кемеровской области, по одному в Калининградской области и Санкт-Петербурге. Все заболевшие в последние две недели посещали страны ЕС. В ведомстве уточнили, что все госпитализированные россияне находятся в инфекционных боксах.

На сегодняшний день по данным SCMP число заражённых коронавирусом COVID-19 превысило 145 тысяч человек, погибли 5 540 заражённых, вылечились более 70 тысяч.