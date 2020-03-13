В России выявили 11 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки на территории России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных граждан увеличилось до 45 человек.

«За последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: пять в Москве, один в Московской области, три в Санкт-Петербурге, один в Ленинградской области, один в Пермском крае», — сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

По данным штаба, 10 из вновь заболевших посещали в последние две недели Италию, Францию и Австрию. Один человек заразился в результате контакта с другим больным.

На сегодняшний день случаи инфицирования COVID-19 зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 132 тысяч человек, почти 5 тысяч умерли.