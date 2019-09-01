В России вступили в силу новые правила призыва в армию

С 1 сентября в РФ вступили в силу поправки к закону «О военной обязанности и военной службе». Сейчас россияне, подав соответствующее заявление, могут отказаться от освобождения или отсрочки от службы в армии.

«Отказ от реализации права на освобождение от призыва на военную службу или права на отсрочку от призыва на военную службу осуществляется посредством подачи гражданином заявления о таком отказе в призывную комиссию», — говорится в документе.

Как пишет ТАСС, правила распространяются на граждан, имеющих учёную степень, а также сыновей или родных братьев военных, погибших при выполнении своих обязанностей или в период военных сборов.

Также в обновлённом документе сказано, что солдаты-срочники, призванные на службу до 1 сентября 2019 года, имеют право на досрочное увольнение при наличии оснований.