В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС

В воскресенье, 4 августа, вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, принятый год назад. Данная процедура является полностью добровольной. Главная задача закона — снять с государственного бюджета часть затрат на компенсацию населению ущерба от ЧС и переложить их на страховые компании.

Согласно документу, региональные власти смогут создать собственные программы страхования жилья, где будет описано взаимодействие страховщиков и властей при компенсации населению ущерба от ЧС, если жильё застраховано собственником.

Как сообщает ТАСС, в случае ЧС способы возмещения ущерба из регионального бюджета и от страховой компании будут синхронизированы. Граждане смогут получить либо жильё, если оно имеется в региональном фонде, либо денежную выплату.

Страховая выплата может быть включена отдельной строчкой в квитанцию по оплате услуг ЖКХ. Страховой взнос по программе составит примерно 150 рублей ежемесячно.

Региональная программа будет покрывать минимальный и обязательный риски — только гибель жилья и только в результате официально объявленной ЧС. Программа может предусматривать риски повреждения жилья при ЧС, а также гибели и повреждения при иных событиях. Таким образом, в программу попадают не только природные, но и бытовые риски — пожар, залив, взрыв газа.

Все ключевые условия страхования зависят исключительно от властей регионов: они вправе решать, разрабатывать программу или нет, и в рамках этой программы определить, какое жильё страховать, от каких рисков, страховые суммы, порядок заключения договора, порядок и сроки возмещения ущерба, порядок отбора страховщиков и разделение между ними территории региона.