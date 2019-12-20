В России впервые осудили владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров

Красногорский городской суд Московской области приговорил к двум годам условно владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвинённого в нарушении авторских прав, сообщается на сайте компании Group-IB, которая специализируется на вопросах кибербезопасности.

По данным компании, это первый подобный приговор в российской судебной практике. Сайгин владел сетью нелегальных киносайтов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятком «зеркал» этих сайтов (kinogb.site, kinogb.me, kinogb.life, kinogb.cc , kinogb.mobi, kinokot.me, kinogb.tv). На этих ресурсах было выложено более десяти тысяч пиратских фильмов, включая популярные киноновинки. Контент поставлялся одним из крупнейших пиратских CDN — Moonwalk, прекратившим работу в октябре 2019 года.

«Этим кейсом создан важный прецедент привлечения владельцев пиратских ресурсов к уголовной ответственности. На пиратов работают организованные преступные группы: одни снимают видео в кинотеатрах, другие делают перевод, третьи озвучивают картину, четвёртые адаптируют и выкладывают "пиратки" в сеть», — отметил руководитель департамента инновационной защиты интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин.

По оценкам Group-IB, в 2019 году рынок интернет-пиратства в России впервые за пять лет показал падение. Его объём составил 63,5 миллиона долларов, что на 27% ниже показателя 2018 года.