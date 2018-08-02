В России впервые оправдали призывника по делу об уклонении от службы

В Ростовской области вынесен первый в стране оправдательный приговор по делу об уклонении от альтернативной гражданской службы, пишет «Коммерсантъ».

Судья Волгодонского райсуда Ростовской области Екатерина Нездоровина оправдала пацифиста Константина Титова, который не явился на службу в дом-интернат для престарелых и инвалидов «Эдип» города Энгельса (Саратовская область), и тем самым создала судебный прецедент. Причиной такого вердикта стало то, что работодатель не смог предоставить предусмотренное законом общежитие молодому человеку, собственных средств для того, чтобы снять жильё, у призывника не было, поэтому он не поехал на место службы, а обратился в суд.

В иске к военкомату он просил поменять место службы или оставить рядом с домом, а также жаловался на неполное медосвидетельствование при наличии заболеваний, которые могли повлиять на категорию его годности к службе. Гражданский спор пацифист проиграл, в связи с этим против него с подачи военкомата возбудили уголовное дело по части 2 статьи 328 УК РФ за уклонение от прохождения АГС. Военные настаивали, что, проиграв гражданский спор, призывник должен был самостоятельно приступить к АГС в Саратовской области.

Статья 328 УК РФ об уклонении от военной службы и АГС разделяет общие санкции за уклонение «от призыва» (в том числе до принятия военкоматом решения о предоставлении права на АГС) и «от прохождения» АГС уже освобождённых от военной службы призывников. В первом случае (ч. 1) уклонистам грозят санкции в виде штрафа до 200 тысяч рублей или в размере дохода за полтора года, принудительных работ на срок до двух лет, ареста до полугода и даже до двух лет в колонии. Если же от АГС уклонился гражданин, уже получивший статус альтернативнослужащего (ч. 2), предусмотрено более мягкое наказание: штраф до 80 тысяч рублей или в размере полугодового дохода, обязательные работы до 480 часов (20 суток) или арест на срок до полугода.

Уголовный процесс в Волгодонске разрешился в пользу призывника. Суд решил, что военкомат был обязан выдать ему новые проездные документы и предписание, а «Эдип» — обеспечить общежитием, и, не найдя умысла призывника в отсрочке начала службы, отпустил его, отменив подписку о невыезде. Доводы обвинения, что при таком подходе призывники смогут неоднократно уклоняться от службы, суд счёл несостоятельными.

В решении суда подчёркивается, что обвиняемые по таким делам не обязаны доказывать свою невиновность: это бремя стороны обвинения. Если дело устоит в апелляции, куда уже обратилась прокуратура Волгодонска, призывник сможет взыскать с военных имущественный ущерб и моральный вред.

По данным сайта Верховного суда, в последние 10 лет за уклонение от службы были привлечены к уголовной ответственности 30 направленных на АГС лиц, все они осуждены.