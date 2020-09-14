В России в 2021 году вырастет размер материнского капитала

В 2021 году в России на 3,7% вырастет размер материнского капитала. Таким образом, на первого ребёнка сумма выплаты составит 483 882 рубля, на второго — 639 432 рубля.

Как пишет ТАСС, если родители не получали выплату на первого ребёнка, то доплата за второго увеличится на 155 550 рублей.

Согласно расчётам Минтруда, в 2021 году материнский капитал смогут получить 1,2 миллиона семей, на эти цели будет направлено 443,3 млрд рублей. Это следует из подготовленного ведомством проекта бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

До конца 2020 года выплаты составят 466 617 рублей на первого ребёнка и 616 617 рублей на второго ребёнка.