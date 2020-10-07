В России в 2021 году уменьшатся расходы на здравоохранение

Доля расходов по разделу «Здравоохранение» в бюджете России на 2021 год уменьшится по сравнению с бюджетом 2020 года, со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета пишет Znak.com.

В документе уточняется, что всего на эти цели запланировано 1,12 трлн рублей, что составляет 1% от ВВП страны в 2021 году и 5,2% от общих объёмов расходов федерального бюджета, в то время как в текущем году на медицину уходило 5,3% всех трат при больших объёмах бюджета. Для сравнения: по статье «Национальная оборона» запланированы затраты 3,11 трлн рублей (14,5% от всех расходов федеральной казны).

На 3,3 млрд рублей урезаются траты на выполнение госзадания учреждениями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, на 2,6 млрд рублей — на субсидирование этих учреждений, на 3,1 млрд рублей — на предоставление субъектам РФ межбюджетных трансфертов на расходы в сфере здравоохранения. В то же время правительство готовится выделить больше денег на компенсацию выпадающих доходов ФОМС, на реконструкцию и строительство учреждений, подведомственных управлению делами президента, на оплату труда отдельных категорий работников федеральных учреждений (на сумму 9,6 млн рублей) и на строительство и выплату налогов за здания, подведомственные различным правительственным организациям. Отдельно кабмин выделяет 138,1 млн рублей на мероприятия по разработке вакцины против новой коронавирусной инфекции и 1,2 млрд рублей на лизинговую аренду медицинского самолёта для ФМБА России.

«К сожалению, большая часть денежных средств бюджета направлена на содержание зданий, их ремонт, капитальное строительство и административный ресурс. На заработные платы медработников, закупку оборудования, лекарственных средств направляются денежные средства из бюджетов разных уровней и внебюджетных фондов до 70%. На повышение заработной платы медиков может не хватить денежных средств в Фонде обязательного медицинского страхования. В связи с дефицитом бюджета будут снижены расходы на закупки оборудования и медикаментов», — комментирует доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева.

Как отмечает эксперт, пандемия коронавируса в целом сильно повлияла на бюджет страны и на подготовку системы здравоохранения к ухудшению эпидемиологической ситуации в бюджете нет свободных средств.