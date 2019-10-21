В России в 2020 году пройдут массовые увольнения

Жителей России в 2020 году ждут массовые увольнения, пишут «Известия» со ссылкой на исследование сотрудников HeadHunter, опросивших более 150 работодателей. Сократить штат планирует почти каждая десятая компания в стране. Этот показатель считается оптимистичным, так как в 2018-м о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме.

62% работодателей считает своё положение на рынке стабильным и в 2020 году планирует расширить штат. А 55% намерены увеличить фонд оплаты труда.

По данным Минтруда, рынок труда сейчас стабилен. Работодатели заявили в службы занятости 1,7 млн вакансий. Число безработных, согласно официальной информации, на 1 октября составило 662,2 тысячи человек. Такие же показатели безработицы ожидаются в 2020 году. Рост реальных заработных плат прогнозируется на уровне 2%.