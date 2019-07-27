В России ужесточилось наказание для граждан за помехи в работе врачей

Закон о наказании граждан за воспрепятствование работе медиков 26 июля подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, в уголовном кодексе РФ появится статья о «воспрепятствовании в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи». Если при этом пациент умер или его здоровью был нанесён тяжкий вред, виновный будет наказан на срок от 2 до 4 лет лишения свободы.

Также были внесены дополнения в статьи 115 («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью») и 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ. В них появились новые квалифицирующие признаки — совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга. Максимальное наказание по статье 115 может составить до двух лет лишения свободы, по статье 119 — до пяти лет заключения.

Как пишет ТАСС, новый закон также предусматривает изменения в кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП). Будут установлены штрафы от 4 до 5 тысяч рублей за воспрепятствование работе медиков, в случае, если помехи не повлияли на состояние здоровья пациента.

Водителей, которые не будут пропускать скорую помощь или другие машины экстренных служб со включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковым сигналом, ждёт повышенный штраф. Вместо 500 рублей им придётся заплатить от 3 до 5 тысяч рублей. Также виновный может лишиться прав на срок от 3-х месяцев до 1 года.