В России ужесточат правила продажи алкоголя в заведениях

Правительство при условии доработки поддержало инициативу группы депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в заведениях с залами обслуживания до 20 кв. м, которые расположены в жилых домах и на прилегающих к ним территориях, со ссылкой на отзыв кабмина пишет «Коммерсантъ».

В отзыве правительства сказано, что ограничение по площади зала может негативно сказаться на рентабельности добросовестных владельцев заведений и ухудшить условия для бизнеса, но «концептуально» инициативу поддержали.

Законопроект также наделит субъекты РФ правом вводить дополнительные меры регулирования в вопросе ограничения продажи алкогольной продукции, вплоть до полного запрета. В пояснительной записке говорится, что инициатива вызвана необходимостью обеспечения общественного порядка.

18 сентября этот законопроект рассмотрит думский комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Источник «Коммерсанта» сообщил, что новые ограничения могут быть приняты уже в эту сессию.

Ранее Минздрав представил поправки в законодательство, которые запрещают продажу крепкого алкоголя до 21 года. Минэкономразвития и Минфин идею не поддержали, заявив, что она серьёзно ограничит работу магазинов и приведёт к росту теневого рынка.