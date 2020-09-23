В России увеличат выплаты семьям с детьми

Президент России Владимир Путин во время своего выступления в Совфеде заявил, что для семей с детьми с ежемесячным доходом ниже регионального прожиточного минимума на человека пересмотрят размер выплат, пишет телеграм-канал «Раньше всех».

Сообщается, что прибавку получат семьи, чей ежемесячный доход на одного человека не достигает регионального прожиточного минимума.

«Правительство должно определить чёткие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе. Такие семьи есть, несмотря на повышение этой выплаты. Вот по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения», — заявил президент.

Пособие на детей от 3 до 7 лет семьям с доходами ниже прожиточного минимума появилось в этом году, его анонсировал Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Пособие начали начислять с января, а первые выплаты семьи получили в июне. Сейчас малоимущие родители получают на каждого ребёнка от 3 до 7 лет половину прожиточного минимума в своём регионе. В среднем по стране сумма составляет 5,5 тысячи рублей. В Министерстве труда и социальной политики уже обсуждают поправки в закон, которые позволят её увеличить.