В России увеличат материнский капитал

Министр труда Антон Котяков, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что в России в 2022 году вновь увеличат маткапитал на первого и второго ребёнка, пишет РИА Новости.

«Размер материнского капитала в 2022 году вырастет до 503 тысяч рублей на первого ребёнка и 665 тысяч рублей на второго ребёнка. Если ранее семья получала материнский капитал на первого ребёнка, размер доплаты на второго составит 161 772 рубля», — сообщил глава Минтруда.

В 2021 году размер материнского капитала за первого ребёнка составляет 483 881 рубль. На второго ребёнка — 155 550 рублей, а в случае рождения второго ребёнка после 1 января 2020 года платят 639 431 рубль.