В России упростили правила использования маткапитала для улучшения жилищных условий

Премьер-министр России Михаил Мишустин упростил схему использования материнского капитала для улучшения жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что речь идёт о случаях, когда средства маткапитала направляются на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции дома. Предоставлять сведения из акта выполненных строительных работ в Пенсионный фонд теперь не потребуется. Для этого будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нём дом находятся в собственности заявителей.

В министерстве также напомнили, что сертификаты на маткапитал с 15 апреля 2020 года оформляются в беззаявительном порядке. Документ автоматически приходит матери в личный кабинет на портале госуслуг после рождения ребёнка. Сейчас размер материнского капитала на первенца составляет 483 тысячи 882 рубля. На второго ребёнка семья может получить от государства 639 тысяч 432 рубля.