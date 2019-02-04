В России уменьшат дорожные знаки

В России хотят уменьшить знаки дорожного движения, а некоторые из них планируется совместить, со ссылкой на московский Центр организации дорожного движения пишут «Известия».

Минимально допустимый размер знаков понижен до 40x40 сантиметров, а в отдельных случаях и до 35x35, что почти вдвое меньше прежнего стандарта. Для квадратных знаков (к ним относится «Парковка») может появиться формат 35x35 сантиметров, сейчас их минимум — 60x60. Для круглых (например, «Остановка запрещена») предусмотрен диаметр 50 сантиметров.

Отмечается, что замена дорожных знаков на более миниатюрные или сдвоенные делается для улучшения внешнего облика улиц, также они не будут загораживать обзор пешеходам. Ещё к плюсам относится то, что малые знаки можно вешать на дома, если на дороге не хватает места. К тому же они будут дешевле нынешних.

Обновлённые знаки хотят установить по всей России. В пяти регионах страны это уже сделали, и опыт был удачным. Эксперимент по установке уменьшенных знаков проходил с 2017 года, задуман он был в интересах пешеходов, а массовых протестов у водителей не вызвал. Система была опробована в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде.