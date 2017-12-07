«Известия» сообщили о планах вдвое уменьшить дорожные знаки в России

В России размер дорожных знаков, установленных на улицах со скоростью движения до 60 км/ч, уменьшат почти в два раза, пишут «Известия».

В Росстандарте пояснили, что в России разрешат устанавливать дорожные знаки размером до 40-50 см в ширину и высоту вместо нынешних 70-90 см. Отмечается, что знаки будут установлены на нескоростной — до 60 км/ч — улично-дорожной сети.

«Стандарт не запрещает, а дополняет использование принятых ранее "больших" знаков. Он даёт возможность региональным властям избавиться от крупных дорожных знаков, которые часто мешают движению, создавая путаницу на узких улочках и портя вид исторических районов», — пояснил представитель правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, возглавляемой первым вице-премьером Игорем Шуваловым.

Ранее, в конце августа, «Газета.Ru» со ссылкой на руководителя Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова писала, что в России планируется уменьшить размер дорожных знаков.