В России создали систему противодействия гражданским беспилотникам

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал новый комплекс противодействия гражданским беспилотникам «Атака — DBS», способный пресечь проникновение дронов на частную территорию, сообщается на сайте госкорпорации.

Разработка будет доступна для безлицензионного приобретения и способна без участия оператора идентифицировать принадлежность беспилотного летательного аппарата и пресекать проникновение на территорию охраняемого объекта.

«Под действием комплекса беспилотник теряет связь с пультом управления и в зависимости от запрограммированного алгоритма либо возвращается в точку запуска, либо совершает аварийную посадку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что время реакции системы составляет 0,1 с. По словам разработчиков, данная система не нарушает работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования, поэтому может использоваться в аэропортах и других высокотехнологичных объектах. Испытания комплекса уже начались.